Hamilelik haberinin ardından Tarkan'ın eşi ilk kez görüntülendi

HAMİLELİK Haberinin Ardından Tarkan'ın Eşi İlk Kez Görüntülendi! Bebek Belli Olmaya Başlamış 25 dakika önce
Tarkan, çektiği coşkulu video ile karısının hamile olduğunu açıklamıştı. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, hamile haberinin ardından ilk kez görüntülendi.
Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı Pınar Dilek Tevetoğlu mekan çıkışı, muhabirlerle karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. 5 aylık hamile olan Pınar Tevetoğlu'nun belirginleşen karnı ilk kez objektiflere yansıdı.
MÜSTAKBEL ANNE SESSİZ
Almanya'da doğum yapacağı ve kız çocuğu bekledikleri yönündeki haberler sorulunca sessiz kalmayı yeğleyen müstakbel anne, "Teşekkür ederim" demekle yetindi
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