Hamilelik haberinin ardından Tarkan'ın eşi ilk kez görüntülendi

Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı Pınar Dilek Tevetoğlu mekan çıkışı, muhabirlerle karşılaşınca şaşkınlığını gizleyemedi. 5 aylık hamile olan Pınar Tevetoğlu'nun belirginleşen karnı ilk kez objektiflere yansıdı.

HAMİLE LİK Haberinin Ardından Tarkan'ın Eşi İlk Kez Görüntülendi! Bebek Belli Olmaya Başlamış 25 dakika önce Tarkan, çektiği coşkulu video ile karısının hamile olduğunu açıklamıştı. Tarkan'ın eşi Pınar Tevetoğlu , hamile haberinin ardından ilk kez görüntülendi.

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