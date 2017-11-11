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Hamile olmadığını ispatlamak için çırılçıplak soyundu

Hakkında hamile olduğu yönünde haberler çıkan ve bu yönde takipçilerinden çok sayıda soru alan TV yıldızı Jessica Shears, dedikoduları bitirmek için çıplak fotoğrafını paylaştı

Hamile olmadığını ispatlamak için çırılçıplak soyundu

Hakkında hamile olduğu yönünde haberler çıkan ve bu yönde takipçilerinden çok sayıda soru alan TV yıldızı Jessica Shears, dedikoduları bitirmek için çıplak fotoğrafını paylaştı

11 Kasım 2017 Cumartesi 14:16
Hamile olmadığını ispatlamak için çırılçıplak soyundu
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GEÇTİĞİMİZ akşam sevgilisiyle birlikte  Londra'da bir galaya katılan TV yıldızı Jessica Shears, burada çekilen fotoğrafları sonrası kendisini beklenmedik bir durumda buldu.

MUHABİRLERE BOL BOL POZ VERMİŞTİ

Kırmızı halı seramonisi sırasında muhabirlerin karşısına geçen Jessica Shears, bol bol fotoğraf çektirdi. Ancak ertesi gün gazetelerde kendisinin hamile olduğu yönünde çıkan haberleri okudu.

HAYRANLARI SORU YAĞMURUNA TUTTU

Sözcü'de yer alan habere göre; sosyal medya takipçilerinden de hamile olup olmadığına dair çok sayıda soru ve yorum alan TV yıldızı, hamile olmadığını açıklamak adına ilginç bir yola başvurdu.

ÇIPLAK FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Hamile olmadığını ispat edebilmek adına yatakta çektiği çıplak bir selfieyi sosyal medya hesabından paylaşan Jessica Shears, o geceki görüntünün geçici bir durum olduğunu belirtti.

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hamile olmadığını ispatlamak çırılçıplak soyundu
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