Hamdi Alkan kızının sevgilisini yemeğe götürdü

Hamdi Alkan, kızı Zeynep ve Anton Turkalj’ı akşam yemeğine çıkardı. Yemeğe Alkan’ın eşi Selen Görgüzel de katıldı. Turkalj’a Türk yemeklerini tattıran aile, geceden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

YURT dışında eğitim alan Zeynep Alkan’ın geçen yaz tanıştığı Anton Turkalj ile ilişkisi doludizgin devam ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.