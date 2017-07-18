Haluk Levent'ten Cem Yılmaz'a karşı hamle

KENDİSİNİN Cem Yılmaz'dan daha komik olduğunu belirten Haluk Levent, takipçilere böyle seslendi:
"Cem Yılmaz'ın takipçileri!
Beni takip edip AHBAP platformuna üye olun. Beraber çalışalım.
Hem Cem Yılmaz'dan daha komiğim yemin ederim"
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