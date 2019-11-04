Haluk Levent'i yıkan ölüm! Acı haberi Twitter'dan duyurdu
Yaptığı yardımlarla her fırsatta gönülleri fetheden şarkıcı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla annesinin hayatını kaybettiğini söyledi.
MAGAZİN 04.11.2019, 10:58
GENEL Başkanı olduğu Ahbap derneğiyle yaptığı yardımlarla sık sık gündeme gelen şarkıcı Haluk Levent, Twitter hesabından annesinin vefat ettiğini duyurdu.
"BİR SÜRE BURADA OLAMAYACAĞIM"
Twitter hesabından yardıma muhtaç insanların çağrılarına verdiği güzel desteklerle her fırsatta alkış toplayan Haluk Levent, annesini kaybetti. Güzel haberler verdiği Twitter hesabından bu sefer hayatının an acı haberlerinden biri paylaşan Levent "Dün gece annemiz Sabriye'yi kaybettik. Bir süre burada olamayacağım. Bu sayfayı Veli Sevinç yönetecek. Ahbap'lar çalışmaya devam edecek yarım kalan iş bırakmayacak... Yakında görüşürüz canlarım" dedi. Haluk Levent'in paylaşımının altına binlerce baş sağlığı yorumları geldi.
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