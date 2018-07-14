Haluk Levent hayranını kırmadı

ANTALYA Manavgat Motosiklet Festivali’nde ünlü şarkıcı Haluk Levent konser aldı. Özel bir magazin haber sitesinde konuya ilişkin olarak yer alan bir haberden edinilen bilgilere göre; ünlü şarkıcı Haluk Levent konserinde bir hayranını sahneye çıkararak dans etti. Ardından Motosiklet Festivali'nde sahne alan Haluk Levent, sosyal medya hesabı üzerinden söz verdiği bir hayranını da sahneye çıkararak onunla dans etti. Haluk Levent Kimdir? 26 Kasım 1968’de Adana’nın Yüreğir ilçesinde doğdu. İlkokulu Sabancı İlk Öğretim Okulu’nda okudu. Adana Atatürk Lisesi’nden mezun oldu. Sonra sırasıyla Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Mühendisliği, Ankara Üniversitesi Kastamonu Meslek Yüksek Okulu Bilgisayar Programcılığı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü ve Ankara Üniversitesi Muhasebe bölümünde kısa zamanlar öğrencilik yaptı. Sınavlarla geçen bu yıllar içinde ticaretle uğraşan Haluk Levent, başarısız bir ticaret adamı olarak Adana’dan ayrıldı ve kendini yollara verdi.

1992 yılında İstanbul’a geldi. Ortaköy’de çeşitli barlarda çalıştı. Yıldıray Gürgen ile tanıştı. Bununla beraber Serdar Öztop ve Akın Eldes gibi kaliteli müzisyenlerle çalışıp albümlerinin kalitesinin artmasını sağladı 1990’da başladığı albüm çalışmaları zahmetli ve yıldırıcı üç yılın ardından meyvesini verdi. 1993 Temmuz’unda “Yollarda” albümünü çıkarttı. Bu albüm aynı zamanda Anadolu Rock müziğinin ortaya çıktığı 70’lerden sonra ikinci yükseliş döneminin ilk eserlerindendi. Aynı yıl Moğollar da 20 yıl aradan sonraki ilk albümünü çıkartmıştır. “Yollarda” hiç beklenmedik bir şekilde yaklaşık ikiyüzbinlik satış rakamına ulaştı. Bu, Türkiye Müzik piyasasında açılan yeni bir kulvarın ardından milyonları sürükleyeceğine dair ilk işaretiydi.