Haluk Levent esti geçti

KONSERİNE 'Zor Aşk' şarkısı ile başlayan ünlü şarkıcı Haluk Levent, yaklaşık 2,5 saat boyunca kaldığı sahnede hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Alkışların bir an olsun susmadığı konserde geç saatlere kadar bir arada olmanın keyfini çıkaran konuklar, bir yandan içeceklerini yudumlarken bir yandan da bol bol sohbet edip moral depoladı. Unutulmaz organizasyonların adresi Kervan Pub'da en sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte seslendiren Levent, sahnede yaptığı esprilerle konuklarını gülmekten kırdı geçirdi.
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Son Güncelleme: 10.03.2015 17:52