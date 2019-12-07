Haluk Bilginer’in eski eşi Aşkın Nur Yengi: Aile olarak mutluyuz

ULUSLARARASI Emmy Ödülleri'ni kazan ilk Türk oyuncu olan Haluk Bilginer, ödülünü kızı Nazlı’ya ithaf etmişti. Ünlü oyuncu, teşekkür konuşmasını “İzninizle bu ödülü kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla almak istiyorum” demişti.

ÖDÜLÜ KIZINA VERDİ

Eski eşi Aşkın Nur Yengi, Nişantaşı’nda objektiflere takıldı. Haluk Bilginer’in Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘En İyi Erkek Oyuncu’ seçilmesine şarkıcı, “Aile olarak mutluyuz. Türkiye adına özlediğimiz bir başarı... Ödülü hemen kızımız Nazlı’ya getirdi. Zaten her gün beraberiz” dedi.

Aşkın Nur Yengi ve Haluk Bilginer 6 haziran 2006 tarihinde evlendi. Nazlı adında bir çocukları var. Çift, 2012 yılında anlaşmalı olarak boşandı.



