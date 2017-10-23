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"Halktan özür dilerim" deyip dönen dolabı bir bir anlattı

Bir dönem Esra Erol'un sunduğu izdivaç programına katılan ve burada kendine eş arayan Meriç Erkan, dönen dolabı bir bir anlatarak "Türk halkından özür diliyorum" dedi

"Halktan özür dilerim" deyip dönen dolabı bir bir anlattı

Bir dönem Esra Erol'un sunduğu izdivaç programına katılan ve burada kendine eş arayan Meriç Erkan, dönen dolabı bir bir anlatarak "Türk halkından özür diliyorum" dedi

23 Ekim 2017 Pazartesi 17:11
"Halktan özür dilerim" deyip dönen dolabı bir bir anlattı
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EVLİLİK programları çıktığı ilk dönemde herkes tarafından merakla izleniyor ver takip ediliyordu. Kimi isim programın reytingini yükseltmek için kavga çıkardı. Kimi ise şekilden şekle girerek sosyal medya fenomeni oldu. Son zamanlarda iş dahada büyüdü ve dizi piyasasında oyuncu kalmamışcasına bu programlarda evlenmeye gelen kişiler oyunculuğa soyundu. Peki bu izdivaç dünyasının gerçekleri neydi nasıl şöhret olunuyordu. İzdivaç programına katılan  Meriç Erkan programdan ayrıldıktan sonra tüm gerçeği gün yüzüne döktü.

MERİÇ ERKAN HER ŞEYİ BİR BİR ANLATTI

Geçen akşam  Bakırköy'de bulunan bir mekandan çıkarken görüntülenen  Ahu Tuğba'nın unutulmaz aşkı  Meriç Erkan, katıldığı evlilik programına dair herkesi şoke eden itiraflarda bulundu.  Meriç Erkan'ın bu itirafları adeta buz dağının sadece görünen kısmı dedirtti.

"YÜZDE DOKSANI KURGU"

ATV ekranlarında yayınlanan  Esra Erol'un sunuculuğunu üstlendiği "Esra Erol'da" programına katılan ve programdan olaylı bir şekilde ayrılan  Meriç Erkan, programın mutfağını gözler önüne serdi.  Meriç Erkan evlilik programları adı altında oradaki gözde ve revaçta olan oyunculara haftalık para ödendiğini ve insanların evlilik programı adı altında yüzde doksanının kurgu olduğunu tamamen dizi konseptine geçmiş oyunlarla halkı kandırarak gerçekmiş edasında servis edildiğini söyledi.

"REYTİNG UĞRUNA İNSANLARI KULLANIYORLAR"

Meriç Erkan sözlerine şu şekilde devam etti "Biz de show adamıyız evlendirilmemiz düşünüldü ilk başta ciddi bir şekilde lanse edildim. Reytinglerin düştüğü zamanlarda benden eski ekran kimliğimden esintiler istendi. Dans etmem çılgın çılgın hareketlere bürünmem söylendi. Olayın akışında bu mekanizmanın bir parçası oldum" dedi.

"EVLİLİK İHTİMALİM VARSA BİLE ORTADAN KALKTI"

Meriç Erkan, 50 yaşına geldiğini belirterek bu türlü programlarda evlilik ihtimalinin varsa bile ortadan kalktığının farkına vardığını söyledi. Bu kurgunun içerisinde yer aldığı için pişman olduğunu ve eve gidinde huzurlu uyuyamadığını belirtti.

"TÜRK HALKINDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Meriç Erkan "Allah bir tövbeyi o günahı tekrarlamamak kaydıyla yaptığında seni affediyor. Ben de bu tarz programlarda asla bir daha yer almayacağıma Türk halkı önünde söz veriyorum ve Türk halkından af diliyorum. Belki bana kızacaklar ama artık kafamı bu haberden sonra yastığa rahatça koyabileceğim.. Üzüldüğüm tek şey Türk halkının Türk milletinin bu şekilde kutsal bir müessesiyi baz alarak insanların kandırılması. Oysaki içeride hakikaten evlenen çiftlerin geri plana atılıp revaçta olan ve her hafta para alan çiftlerin öne çıkarıldığı bir program yapılması ve insanların zamanını boşa tüketiyor olması. Bu örgünün içerisinde yer aldığım için çok pişmanım" şeklinde konuştu.

"İNTİHARA KADAR GİDEN OLAYLARA SEBEP OLABİLİR"

Meriç Erkan "Üzüldüğüm bir diğer konu ise, bu programa gelen arkadaşların çoğu işsiz ve bir donanımı yok. Tam donanımı olmayan insanları sadece ekranda göstererek, ufak tefek tartışmaların içine sokarak sanki bir televizyon yıldızı halinde sunmaları onların uzun soluklu olarak bazı sorunlar yaşamalarına neden oluyor. Bu kişiler ayrıca sosyal medya profilleri üzerinden yoğun bir ilgi görmeye başlayınca ve doğal olarak takipçi sayıları da inanılmaz bir şekilde artınca kısa süre içerisinde kendilerini şöhretli ve ünlü sanmaya başlıyorlar. Program sayesinde ekranda gözükmeleri ve geçici şöhretleri bu kişileri farklı bir psikolojiye sokuyor. Kendilerini ünlü sanıp normal işlerde çalışamaz hale geliyorlar, iş beğenmiyorlar ve sonrasında da onlara olan ilginin azalmasıyla birlikte çöküntü yaşıyorlar. Kendilerinde sanatçılık oyunculuk özelliklerinin olmaması sebebiyle işssiz kalmaları, özellikle manevi yanı güçlü olmayan kişilerde ilerleyen zamanlarda bunalıma ve intihara kadar giden olaylara sebep olabiliyor" dedi.

Erkan, evlenen çiftlerin ne kadar kısa bir süre sonra ayrıldıklarına değinerek, orada evlenen insanların reyting uğruna ve ceplerine 3-5 kuruş sıkıştırılıp bir takım jestler yaparak evlendiklerini belirtti.

"KARŞI CİNSLE GÖRÜŞMEYECEKSİNİZ"

Meriç Erkan " Bu programda her şey ilgi gören çiftler üzerinden dönüyor. Geçen sene sözleşme yapılan tipler vard, bu sene programda yer alacaklardı, bu isimler bazı tatil bölgelerinde kampa alınarak hiç bir karşı cinsle görüşmeyecekseniz siz evlilik programındasınız dediler. Ama konsept değişince bu sözleşmeli arkadaşları yeni yayın döneminde programa alamadılar. Ekrana şimdi teker teker reyting kaygısına düştükleri zamanda bu kişilerden medet umuyorlar, ama halkın çoğu uyandı tabi" şeklinde konuştu.

"HER ŞEY GERÇEK DIŞI"

Kimseden çekinmediğini belirten  Meriç Erkan, "Allah'tan korkuyorum bu dünyayı böyle kurgular ile atlatabilirim ama Allah'ın önüne çıktığımız zaman ben hesap veremeyeceğimi düşündüğüm için halkımdan özür diliyorum. Bu programların gerçekle hiç bir alakası yoktur" açıklamasında bulundu.

"ŞU ANLIK SUSUYORUM"

Bu açıklamalarından sonra bazı kişilerin televizyon ile alakasının kesmeye çalışacağını belirten Erkan, kendisinin o programda bambaşka yerlere çevrildiğini söyledi.  Meriç Erkan, sözlerine şöyle devam etti: "Eğer bundan sonra bir televizyonda programında yer alırsam eğer benim gerçek yüzümü lanse edecek bir program olmalı. Böyle bir projede onur ve gurur duyarak yer alırım."

Meriç Erkan, herkesten özür dilediğini ve anlatacak çok şeyin olduğunu ama şu anlık daha fazla detaylara girmeyeceğini açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
BakırköyEsra ErolAhu TuğbaMeriçMagazin
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