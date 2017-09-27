Halit Ergenç ve oğlu alışveriş turunda!

HALİT Ergenç ile oğlu Ali, bir AVM’de mağazaları dolaşıp alışveriş yaptı. Oğlu ile beraber oldukça keyifli bir gün geçiren usta oyuncuyu karşısında gören sevenleri, Halit Ergenç ile uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.
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