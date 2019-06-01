Halit Ergenç trafikte saldırıya uğradı

Oyuncu Halit Ergenç, bu sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı

Halit Ergenç trafikte saldırıya uğradı
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OYUNCU Halit Ergenç, bu sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradı.
Ergenç, olayın akabinde karakola giderek şikayetçi oldu. Ünlü oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı;
“Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım. Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.”

Güncelleme Tarihi: 01 Haziran 2019, 15:17
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