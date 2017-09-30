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Halil Ergün'den kötü haber! Kendisi açıkladı

Halil Ergün (71) Asmalımescit Yakup’ta objektiflere takıldı

Halil Ergün'den kötü haber! Kendisi açıkladı

Halil Ergün (71) Asmalımescit Yakup’ta objektiflere takıldı

30 Eylül 2017 Cumartesi 10:12
Halil Ergün'den kötü haber! Kendisi açıkladı
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KİLO problemi yaşadığını belirten oyuncu, “Alkolü bıraktım, kilom yüzünden yürümekte zorluk çekiyorum. Artık beslenmeme de dikkat ediyorum. 100 kilonun üzerindeyim. Daha sağlıklı olmak istiyorum” şeklinde konuştu. 

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Anahtar Kelimeler:
Halil ErgünAsmalımescit Yakup
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