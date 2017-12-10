"Hala ve yeğeni kurtaramadım, rüyalarıma giriyorlar"

SPOR akademisi mezunu Barış Arduç 2011'de 'Kiralık Aşk' dizisiyle şöhret olmuştu. Cankurtaranlık yaptığı yıllara ait anısını anlatıp yaşadığı zorluğu sevenleriyle paylaştı.

"BAZEN RÜYALARIMA GİRİYORLAR"

Oyunculuğa başlamadan önce plajlarda sekiz yıl cankurtaranlık yapan Barış Arduç eski mesleğine dair ilginç bir açıklama yaptı: "2002-2010 arasında 1000'den fazla insanın hayatını kurtardım. Onlar yaşama döndüğünde ben yeniden doğmuş gibi mutlu oldum. Ancak bir hala ile yeğenini kurtaramadım. Çok çabaladım, yetişemedim. En büyük üzüntümdür. Bazen rüyalarıma giriyorlar, kötü uyanıyorum."