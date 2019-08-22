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Hakkında yakalama kararı çıkartılan ünlü türkücü, ateş püskürdü
Sosyal medya hesaplarında örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle hakkında dava açılan türkücü Ferhat Tunç, hakkında çıkartılan yakalama kararına Twitter hesabından tepki gösterdi.
MAGAZİN 22.08.2019, 10:38 Melike Temir
İSTANBUL 37'nci Ağır Ceza Mahkemesi, sanatçı Ferhat Tunç hakkında yakalama kararı çıkarttı. Sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek, hakkında 'örgüt propagandası yaptığı' iddiasıyla dava açılan Tunç'un ifade vermeye gelmediği gerekçesiyle yakalama çıkartıldığı belirtildi.
YAKALAMA KARARINA TEPKİ GÖSTERDİ
Hakkında verilen yakalama kararına Twitter hesabından tepki gösteren Ferhat Tunç, "Bu nasıl bir hukuktur, birileri açıklasın! Soruşturma aşamasının tamamlanması için ifademe başvurulması gerekmez mi? Savcılığa İfade vermediğim halde nasıl oluyor da bu soruşturma dosyası davaya dönüşüyor? Yetmedi, oturup bir de hakkımda yakalama kararı çıkartıyorlar!" dedi.
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