Hakkında 4 ayrı suçtan şikayet bulunan Ahmet, kaç yıl hapis yatabilir?

SEVGİLİSİ Sıla Gençoğlu'na şiddet uygulayan oyuncu Ahmet Kural, dün Çağlayan Adliyesi'ne gelerek 1,5 saat ifade verdi.Av. Bedia Teymur, oyuncu Ahmet Kural'ın sanatçı Sıla'yı dövmesi olayını Haberler.com'dan Ecem Altan'a yorumladı. Teymur, Ahmet Kural'ın hapis cezası alması konusunda "Yaralama suçu ağırlığına göre ve fiilin doğurduğu sonuca göre 15 yıl hapis cezasına kadar varabilir." dedi.

"CEZA YARALAMANIN AĞIRLIĞINA GÖRE DEĞİŞİR"

Konu hakkında soruları yanıtlayan Av. Bedia Teymur, "Ahmet Kural–Sıla Gençoğlu olayı şu anda soruşturma aşamasında. Bu aşamadaki bir olay ilgili bir şey söylemek doğru olmaz. Ancak yaralama suçu TCK'da nasıl düzenlenmiş bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Yaralamada bir cisim kullanılıp kullanılmadığına ve yaralamanın ağırlığına göre değişir. Hakim somut olayda suçun işleniş biçimini, suçun işlenmesinde kullanılan araçları, suçun işlendiği zamanı ve yeri, suçun konusunun önem ve değerini, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığını, failin kast veya taksire dayalı kusurunun ağırlığını ve failin güttüğü amacı göz önünde bulundurarak, işlenen suçun kanuni tanımında öngörülen cezanın alt ve üst sınırı arasında temel cezayı belirler.

Hakkında 4 Ayrı Suç Bulunan Ahmet Kural, Kaç Yıl Hapis Cezası Alır?

Örneğin cisim kullanılmışsa bu silah sayılır ceza artar, mağdurda ağır sonuçlar doğmuşsa yine ceza artar beş yıl hapis cezasına kadar varır. İki yıl hapis cezaları bakımından genellikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı (HAGBT) verilmektedir.

KASTEN ADAM YARALAMANIN SUÇU NEDİR?

Kasten adam yaralama suçu, TCK md. 86'da 'vücut dokunulmazlığına karşı suçlar' başlığı altında "Kasten başkasının vücuduna acı veren veya sağlığının ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." diyor kanun maddesi. Ancak aynı maddenin 2. Fıkrasında 'Kasten yaralama fiilinin kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif olması halinde, mağdurun şikayeti üzerine, dört aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.' şeklinde bir düzenlenmiş, ve 3. Fıkrada ise nitelikli haller sıralanmış bunların içinde "Eş" durumu da sayılmıştır. Ancak biliyoruz ki Sıla ve Ahmet Kural evli değiller.

"TOKAT DAHİ BASİT YARALAMADIR"

Ancak bir de şunu belirtmem gerekir ki, yargıtay kararlarında da sabit olduğu üzere bir kimsenin bir tokat dahi atması basit yaralama olarak görülmüş ve Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2014'te verdiği bir kararda 'Sanığın katılana tokat atarak kasten basit yaralama suçunu işlediği katılan ve tanık beyanlarından anlaşılmakla sanığın mahkumiyeti yerine, beraatine kararı verilmesi hukuka aykırıdır' şeklinde karar vermiştir."

AHMET KURAL NEDEN GÖZALTINA ALINMADI?

Peki hakkında 'darp, tehdit, cebir ve psikolojik şiddet' şikayetleri bulunan Ahmet Kural neden gözaltına alınmadı? sorusuna cevap veren Av. Bedia Teymur, "Bir suç işlendiğinde gözaltı, tutuklama gibi tedbirler olayda kanuni koşullar varsa uygulanır, gözaltı veya tutuklama ceza hukukunda bir tedbirdir, son çaredir. Dolayısıyla her durumda her olayda uygulanmaz. Kişi ifadeden kaçmadığına göre gözaltı şart değil." dedi.

SILA'NIN AVUKATI KAMU DAVASI AÇILMASINI TALEP ETTİ

Sıla'nın Avukatı şikayet dilekçesinde, TCK'ya göre şüphelinin eylemlerine uyan ve 3 yıla kadar hapis cezası öngörülen 'kasten yaralama', 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen 'tehdit' ve yine 2 yıla kadar hapis cezası öngörülen 'hakaret' ile tespit edilecek diğer suçlardan, emsal mahiyette cezalandırılması adına kamu davası açılması talep edildi.

NE OLMUŞTU?

Sıla, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek şiddet gördüğü gerekçesiyle sevgilisi Ahmet Kural'dan şikayetçi oldu. Sıla, Kural için 3 ay koruma kararı aldırdı. Sıla, ilk ifadesinde Kural'ın kendisini yerde sürüklediğini ve kafasını duvarlara vurduğunu söyledi. Olay sonrası açıklama yapan Ahmet Kural ise Sıla'nın sadece kollarını tuttuğunu diğer iddiaları kabul etmediğini söyleyerek başta Sıla olmak üzere tüm kadınlardan özür diledi.