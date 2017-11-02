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Hakkari'den gelen kara haberle konserini iptal ettiler

Pazar günü Bolu'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Aleyna Tilki'nin konseri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen şehit haberleri sonrası iptal edildi

Hakkari'den gelen kara haberle konserini iptal ettiler

Pazar günü Bolu'da hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Aleyna Tilki'nin konseri, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelen şehit haberleri sonrası iptal edildi

02 Kasım 2017 Perşembe 18:05
Hakkari'den gelen kara haberle konserini iptal ettiler
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BOLU'DA TEM Otoyolu üzerinde bulunan Avrupanın en büyük otoyol tesisi olan Highway AVM'de pazar günü gerçekleşecek olan Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman konseri,  Hakkari'nin  Şemdinli ilçesinden gelen kara haber sonrası iptal edildi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakkari'nin  Şemdinli İlçesi'nin  Ortaklar Bölgesinde, bölücü terör örgütü tarafından yoğun sis ve kötü hava koşullarından faydalanarak gerçekleştirilmeye çalışılan saldırı girişiminin tespit edilmesi sonucunda meydana gelen çatışmada altı kahraman askerimiz ile iki güvenlik korucumuz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere iki kahraman askerimiz de yaralanmıştır.

"KONSER İPTAL EDİLMİŞTİR"

Bu nedenle, 5 Kasım 2017 Pazar günü saat 16:00'da Alışveriş Merkezimizde gerçekleştirilecek olan Aleyna Tilki & Emrah Karaduman mini konseri iptal edilmiştir. Aziz Şehitlerimize Allah'tan rahmet, Kahraman Gazilerimize acil şifalar, kıymetli ailelerimize de sabırlar temenni ederiz" denildi.

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OrtaklarŞemdinliBoluHakkariMagazin
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