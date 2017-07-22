Hakim, Ebru'ya soracak: Evli adamla neden beraber oldun

GONCA Akkuş, 10 yıllık eşi Uğur Akkuş ile aşk yaşayan Ebru Şallı'ya tazminat davası açıyor.

EBRU "DAVALARIN HEPSİNİ GÖRDÜM" DEMİŞTİ

Ebru Şallı evli sevgilisi Uğur Akkuş için "Uğur eşinden 3 yıldır boşanmaya çalışıyor, açılmış davaların hepsini gördüm" demişti. Şallı'nın bu sözleri üzerine 10 yıllık eş Gonca Akkuş da harekete geçti.

"YENİ DAVALAR AÇACAĞIZ"

Vatan'ın haberine göre Akkuş, avukatına talimat vererek evli olduğunu bilerek eşiyle aşk yaşayan Şallı'ya da dava açılmasını istedi. Avukat Ayşegül Topdemir'in Şallı'ya tazminat davası açacağı öğrenildi. Çok üzgün olduğunu söyleyen Gonca Akkuş, "İki kez boşanma davası açmıştım ama barıştık. Şu an darp dışında süren bir davamız yok. Ama yeni davalar açacağız" dedi.

"PARASINI HİÇBİR ŞEKİLDE KULLANAMIYOR"

İki çocuk annesi Akkuş'un bir röportajında söylediği "Bence Ebru Şallı eşimin mal varlığı için onunla birlikte. Parası olmasa onun yüzüne bile bakmaz. Ancak ne yazık ki Uğur'un mal varlığı şu an mahkeme kararıyla tedbir altında. Parasını hiçbir şekilde kullanamıyor" sözleri dikkat çekmişti.