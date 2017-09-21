Hakan Hatipoğlu: Bizim de zamanımız geldi

‘VAR mısın Yok musun?’ adlı yarışma programında tanışarak evlilik kararı alan ve o zamandan bu yana magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Gizem ve Hakan Hatipoğlu, geride bıraktığımız gün bir açılış partisine katılmak üzere Nişantaşı’ndaydı.
The Muse adlı mekanın açılışına bir yakınlarının bebeğiyle gelen çift, hem konukların hem de basın mensuplarının yakın ilgisiyle karşılaştı. Hakan Hatipoğlu, sorular üzerine bebek fikrine uzak olmadıklarını itiraf etti ve “Bizim de zamanımız geldi” şeklinde bir yorumda bulundu.
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