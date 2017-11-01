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Hakan Altun'u kahreden haber! Konserini iptal etti

Hakan Altun'un babası Hasan Altun hayatını kaybetti. Acı haberi alan ünlü şarkıcı, bu akşam gerçekleşecek olan konserini iptal etti

Hakan Altun'u kahreden haber! Konserini iptal etti

Hakan Altun'un babası Hasan Altun hayatını kaybetti. Acı haberi alan ünlü şarkıcı, bu akşam gerçekleşecek olan konserini iptal etti

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:24
Hakan Altun'u kahreden haber! Konserini iptal etti
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HAKAN Altun'un babası  Hasan Altun dün sabaha karşı uykusunda vefat etti.

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Hasan Altun, yarın  Fatih Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından;  Zeytinburnu Eski  Kozlu Mezarlığı'na defnedilecek.

KONSERİNİ İPTAL ETTİ

Hakan Altun bu akşam gerçekleşecek olan konserini iptal etti.  Halil Sezai babasının vefat ettiğini sahnede öğrenmiş ve ağlayarak konserine devam etmişti.

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Hakan AltunHasan Altun
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