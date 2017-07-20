Haftada 17 kadınla ilişkiye giren fenomen aşık oldu, artık tek eşli

LÜKS hayat tarzı, sürekli ateşli ve çoğu zaman da çıplak kadınlarla fotoğraflarını paylaşarak sosyal medya fenomeni olan Dan Bilzerian, bu sefer herkesi şaşkına çevirdi.



Bir dönem, haftada 17 kadınla birlikte olduğunu söyleyen ve partilerde aynı anda birden fazla kadınla birlikte olan “Instagram'ın kralı” lakaplı Bilzerian'ın tek eşliliğe geçtiği ortaya çıktı.



Square Mile dergisinde yer alan habere göre milyoner poker oyuncusu, manken Sofia Bevarly ile birlikte.



37 yaşındaki Bilzerian'dan 16 yaş küşük olan Bevarly'nin poker oyuncusuyla bir havuz partisinde tanıştığı ortaya çıktı.

Bilzerian'ın Bevarly ile tanıştıktan hemen sonra birlikte olduğunu iddia eden dergiye konuşan milyoner, “Evet, bir kız arkadaşım var. İlk defa bir kız arkadaşım var. Onunla tanıştığım gün 3 kadınla daha ilişkiye girdim ama Sofia çok akıllı ve havalı” dedi.



Instagram'da 22.6 milyon takipçisi olan Bilzerian, evlilik için ise bir tarih vermedi.

Trump'ın başkan olmasından sonra kendisinin de başkan olabileceğini söyleyen Bilzerian uyuşturucunun yasal hale getirilmesi gerektiğini de ifade etti.

