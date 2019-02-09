Hadise’yi çıldırtan mesaj

Sosyal medyada yaşı küçük bir kullanıcı, şarkıcı Hadise'ye "Senden nefret ediyorum, yeter ya artık Murat ve Aslı'nın arasına girme" şeklinde mesaj attı. Ünlü şarkıcı, kendisine gelen bu mesaja sosyal medya sayfasından yanıt verdi.

Hadise’yi çıldırtan mesaj
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HADİSE, bir takipçisinden gelen “Senden nefret ediyorum, yeter. Artık Murat ve Aslı’nın arasına girme” şeklindeki mesajı sosyal medyada ifşa etti.

“SAYGI VE EDEP!”

Aslı Enver ve Murat Boz’un çok sevdiğini vurgulayan şarkıcı, “İsmini sakladım küçük kız. Eminim annen, baban, ailen görseler şu mesajını üzülürler, utanırlar hatta. Sosyal medyada küçücük çocukların neden hesapları var? Biraz daha dikkatli olmamız gerekmiyor mu sizce? Konu uzun konu. Son kez yazıyorum! Murat benim canım arkadaşım. Aslım’ı da çok seviyorum. Kendi kendinize hayaller kurup gruplar oluşturmayın çocuklar. Yeter! Saygı ve edep! Lütfen rica ediyoruz! Kimseye kendimizi anlatmak zorunda değiliz ayrıca. Ama bu tarz mesajlar gördüğümde artık gerçekten ağzım açık mesajlarınızı okuyor, şaşkınlıkla sizin yerinize utanıyorum!” ifadelerini kullandı.

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