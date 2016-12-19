PROGRAM konukları Cenk Eren’le birlikte sohbet eden Seren Serengil ve Deniz Akkaya, bir ara Hadise’nin şarkıcılık kariyeri üzerine yorum yaparken, Serengil’den ilginç bir benzetme geldi. O Ses Türkiye programının değişmez jüri üyesi Hadise’nin yeni imajını beğenmediğini söyleyen Seren Serengil, “Onu sarı saçlarıyla daha çok seviyordum, bir de Sibel Can’la birlikte ola ola sanki ona benzemeye başladı, hatta geçen gün programı izlerken fark ettim Hadise fena halde kilo almış. Ben ona çok üzülüyorum, saçlarını kahverengi yaptırmış, bir de Hadise’nin kulak memeleri bile kilo almış” şeklinde bir yoruma imza attı.

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