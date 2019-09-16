Hadise'den Demet'e 10 milyon göndermesi
Instagram’da 10 milyon takipçiye ulaşan Hadise mutluluğunu çıktığı bir konserde şu sözlerle paylaştı
MAGAZİN 16.09.2019, 14:05 16.09.2019, 14:09
“SENİN10 milyon takipçin yok ki. Sen beni çıldırtmak mı istiyorsun?” Hadise’nin bu sözleri 8.4 milyon takipçisi olan Demet Akalın için söylediği konuşuluyor.
Demet Akalın ve Hadise'nin arası şu sıralar limoni.
İŞTE NEDENLERİ
Demet Akalın 1 ay önce ‘Instagram’da çıplak kalça, popo görmekten bıktım’ diyerek Hadise’yi takipten çıktı.
Harbiye konseri öncesi “Mekanın sahibi döndü” diyen Hadise’ye, Demet Akalın şunları söyledi: “Her yerin sahibi olsun. Koca yok, yalnız uyuyor.”
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