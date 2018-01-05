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Hadise’den çok sert erotik yanıtı

Şarkıcı Hadise klibinde küvete girdiği 'Sıfır Tolerans' şarkısının erotik bulunmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi

Hadise’den çok sert erotik yanıtı

Şarkıcı Hadise klibinde küvete girdiği 'Sıfır Tolerans' şarkısının erotik bulunmasına sosyal medya hesabından tepki gösterdi

05 Ocak 2018 Cuma 07:39
Hadise’den çok sert erotik yanıtı
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SÖZCÜ'DE yer alan habere göre ‘Sıfır Tolerens’ adlı şarkısının klibi için Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçen ve cesaret sınırlarını zorlayan bir klibe imza atan şarkıcı Hadise, o zamandan bu yana klibi hakkında yapılan ‘erotik’ yorumlarına adeta ateş püskürdü. Klibinin aşkı anlattığını ve ‘erotik’ yakıştırmasının çok çirkin olduğunu söyleyen Hadise erkek şarkıcıların da bu tarz klipler çektiğini söylerken yazdığı sözlerin sonuna ‘Ahlaksızlık Sizin Kafanızda’ hashtagini açtı.

İşte Hadise’nin klibiyle ilgili yakıştırmalara verdiği o cevap:

“Ben klibime verilen ‘erotik’ damgasına katılmam ve izin vermem! Bir kadın bir aşkı anlatan ve yansıtan sahneler çekince ‘erotik’ oluyor ama erkek sanatçılarımız istedikleri gibi kadın mankenler/oyuncularla çektikleri sahneler nedense hiç ama hiç ‘erotik’ kategorisine girmiyor. Ben bir kadın olarak buna boyun eğmek zorundamıyım? HAYIR. “Erkektir yapar, kadındır susar” zihniyetine sonuna kadar karşı çıkıyorum! Maalesef ülkemizde kadın erkek ayrımı 2018 yılında bu kadar yoğun bir şekilde var ise, işimiz zor. Ama ben bir kadın olarak bunun için savaşmaya ve özgürce sanatımı yapmaya ve yaşamaya devam edeceğim.”

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HadiseO Ses TürkiyeErotik
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