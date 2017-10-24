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Hadise'yi korkutan takıntılı hayran, dalga geçer gibi savunma yaptı

Hadise'nin evine girmeye çalışıp ünlü şarkıcıya korku dolu anlar yaşatan takıntılı hayran, "Sadece onu görmek istedim." diyerek dalga geçer gibi ifade verdi

Hadise'yi korkutan takıntılı hayran, dalga geçer gibi savunma yaptı

Hadise'nin evine girmeye çalışıp ünlü şarkıcıya korku dolu anlar yaşatan takıntılı hayran, "Sadece onu görmek istedim." diyerek dalga geçer gibi ifade verdi

24 Ekim 2017 Salı 09:10
Hadise'yi korkutan takıntılı hayran, dalga geçer gibi savunma yaptı
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ÜNLÜ şarkıcı  Hadise'nin,  İstinye'de oturduğu siteye girmeye çalışan takıntılı hayranı Serhat O.nun ifadesi ortaya çıktı. Serhat O. "Sadece onu görmek istedim." diyerek her şey bu kadar basitmiş gibi ifade verdi.

HADİSE ÇOK KORKMUŞTU

Hadise'nin  İstinye'de oturduğu lüks siteye girerken güvenlik görevlileri tarafından son anda yakalanan 32 yaşındaki Serhat O., ortalığı karıştırmıştı. Durumu öğrenip çok korkan sanatçı, şikayetçi olmuştu.

HADİSE: OLAY ANI KORKUTUCUYDU

Hadise, ismini dahi bilmediği şahısla ilgili şu ifadeyi verdi: "Amacının ne olduğunu bilmediğim şahsı daha önce görmedim. Sitenin telli duvarından atlamış. Olay esnasında yaşadığım şey korkutucuydu."

"SADECE ONU GÖRMEK İSTEDİM"

Takıntılı hayran Serhat O. ise şüpheli olarak verdiği ifadede, "Ben  Hadise hayranıyım.  İstinye'de ikamet ettiğini öğrendim. Siteye girmek için telli duvarı aştım. Amacım, kendisini görmekti. Bunun için üzgün ve pişmanım" dedi.

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İstinyeHadiseMagazin
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