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Hadise'ye sapık şoku! Siteye kadar girmiş

Hadise’nin, İstinye’de oturduğu siteye sızmaya çalışan takıntılı hayranı yakalandı. Sanatçı ile sapık hayranı karakolluk oldu. Olaydan çok korkan Hadise, kendisine koruma tuttu

Hadise'ye sapık şoku! Siteye kadar girmiş

Hadise’nin, İstinye’de oturduğu siteye sızmaya çalışan takıntılı hayranı yakalandı. Sanatçı ile sapık hayranı karakolluk oldu. Olaydan çok korkan Hadise, kendisine koruma tuttu

16 Ekim 2017 Pazartesi 07:52
Hadise'ye sapık şoku! Siteye kadar girmiş
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HADİSE'NİN sapık bir hayranı, geçtiğimiz günlerde sanatçının oturduğu siteye girmeye çalıştı. İstinye'deki süper lüks siteye sızarken son anda yakalanan hayran, ortalığı birbirine kattı. Büyük korku yaşayan Hadise, şikayetçi olunca taraflar karakola gitti.
 
EVİNİ DEĞİŞTİRİYOR
 
Güvenlik tarafından polise teslim edilen sapıktan çok korkan Hadise'nin şoka girdiği öğrenildi. Evini değiştirme kararı alan sanatçı, ilk iş olarak, kendisine her yerde eşlik edecek bir koruma tuttu.
 
ÜNLÜLERİN SAPIK HAYRAN DEHŞETİ
 
Daha önce de fanatikleriyle başı derde giren pek çok ünlü oldu. Ebru Gündeş'in hayranı Mustafa Topçu, sanatçının Korukent sitesindeki ofisini basmış, iki kişiyi rehin almıştı. Hande Yener'in evine girmeye çalışan Recep G. isimli kişi de son anda yakalanmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
HadiseİstinyeSapık
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