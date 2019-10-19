Hadise'ye bir darbe daha! Annesi tarafından reddedildi

GEÇTİĞİMİZ yıl intihar girişiminde bulunan Hadise'nin annesi İstanbul'dan Belçika'ya taşındı. Hadise ne yaptıysa İstanbul'a getiremedi.

AİLE KRİZİNE YOL AÇTI

Geçtiğimiz yıl Hadise'nin annesi, aniden hastaneye kaldırılmış, gerçek modacı Nur Yerlitaş'ın canlı yayında açıklamalarıyla ortaya çıkmıştı. Anne Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminde bulunması kardeşlerin de arasını açmış, Hadise, kardeşleri Derya Açıkgöz ve Hülya Açıkgöz'le irtibatını kesmişti.

BİRLİKTE YAŞAMAYI TEKLİF ETTİ

Anne Açıkgöz, yaşanan bu olayların ardından İstanbul'u terk etme kararı alarak Belçika'ya taşınmıştı. Hadise'nin ise son olarak annesine Belçika'da tek kalmaması için Tarabya'daki evinde birlikte yaşamayı teklif ettiği öğrenildi.

"İSTANBUL BANA İYİ GELMİYOR"

Günaydın'ın haberine göre, Gülnihal Açıkgöz'ün "İstanbul bana iyi gelmiyor" diyerek Hadise'yi reddetti. Annesi tarafından reddedilen Hadise, bu durumda sık sık Belçika'ya gidecek.

NE OLMUŞTU?

Hadise'nin annesinin intihar girişiminde bulunduğu iddiası magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. İddianın yayılmasının ardından Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk intihar iddiasını yalanladı, "Gıda zehirlenmesi" açıklamasını yaptı. Ancak daha sonra modacı Nur Yerlitaş, Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar ettiğini doğruladı. Annesi Gülnihal Açıkgöz, ilaç içerek canına kıymak isteyen Hadise'nin, kardeşleriyle de arası açıldı. Anne Açıkgöz, ilaç içmeden önce yazdığı mektupta 'Aranızdaki para meselelerinden sıkıldım' yazmıştı.