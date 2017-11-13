Hadise'ye abla kazığı!

HADİSE'NİN 'Sıfır Tolerans' için çekilen klibinin çalıntı olduğu iddialarının yankısı sürerken ünlü popçunun imajının da kopya olduğu ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün yönettiği klibin ABD'li popçu Britney Spears'ın 2003 yılında çekilen 'Everytime' şarkısının klibiyle birebir aynı olması sosyal medyada olay yaratmıştı.

KARDEŞ KAZIĞI!

Adının aşk dedikodularına karıştığı Aurelien Muller'le objektif karşısına geçen şarkıcının rol gereği sevgilisini canlandıran partneriyle limuzindeki gergin halleri, otel odasındaki kavga sahneleri ve ardından küvete girmesi Britney Spears'ın klibiyle birebir aynıydı.

İMAJ DA ÇALINTI ÇIKTI

Ünlü popçunun imaj danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz de ablası Hülya Açıkgöz'den geri kalmadı. Hadise'nin 'çalıntı' iddialarıyla gündeme gelen klibindeki imajında da dünyaca ünlü isimlerden esinlenildiği görüldü. Derya Açıkgöz, ablası Hadise'ye daha önce Nicki Minaj ve Fergie'nin de tercih ettiği Agent Provocateur marka dantel detaylı siyah elbiseyi giydirdi.



SOYADLARININ HAKKINI VERİYORLAR

Fiyatı bin 525 dolar (yaklaşık 5 bin 800 TL) olan çarpıcı elbiseyle objektif karşısına geçen Hadise'inin imajının da kopya olması "Açıkgöz kardeşler soyadlarının hakkını veriyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

OLAN HADİSE'YE OLDU

Tüm işlerini kardeşleriyle birlikte yapan Hadise, ikilinin azizliğine uğradı. Açıkgöz kardeşler, klip çekiminde esinlenmeyi abartınca olan Hadise'ye oldu. Şarkıcı, eleştiriler karşısında mecburen sessiz kalıyor.