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Hadise'ye abla kazığı!

Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' klibini yöneten abla Hülya Açıkgöz, Britney Spears'ın klibinden birebir esinlendi. Derya Açıkgöz de kardeşine Nicki Minaj ve Fergie'nin tercih ettiği elbiseyi giydirdi

Hadise'ye abla kazığı!

Hadise'nin 'Sıfır Tolerans' klibini yöneten abla Hülya Açıkgöz, Britney Spears'ın klibinden birebir esinlendi. Derya Açıkgöz de kardeşine Nicki Minaj ve Fergie'nin tercih ettiği elbiseyi giydirdi

13 Kasım 2017 Pazartesi 14:44
Hadise'ye abla kazığı!
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HADİSE'NİN 'Sıfır Tolerans' için çekilen klibinin çalıntı olduğu iddialarının yankısı sürerken ünlü popçunun imajının da kopya olduğu ortaya çıktı.

Takvim'de yer alan habere göre  Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün yönettiği klibin  ABD'li popçu  Britney Spears'ın 2003 yılında çekilen 'Everytime' şarkısının klibiyle birebir aynı olması sosyal medyada olay yaratmıştı.

KARDEŞ KAZIĞI!

Adının aşk dedikodularına karıştığı Aurelien Muller'le objektif karşısına geçen şarkıcının rol gereği sevgilisini canlandıran partneriyle limuzindeki gergin halleri, otel odasındaki kavga sahneleri ve ardından küvete girmesi  Britney Spears'ın klibiyle birebir aynıydı.

İMAJ DA ÇALINTI ÇIKTI

Ünlü popçunun imaj danışmanlığını yapan kardeşi Derya Açıkgöz de ablası Hülya Açıkgöz'den geri kalmadı.  Hadise'nin 'çalıntı' iddialarıyla gündeme gelen klibindeki imajında da dünyaca ünlü isimlerden esinlenildiği görüldü. Derya Açıkgöz, ablası  Hadise'ye daha önce  Nicki Minaj ve  Fergie'nin de tercih ettiği  Agent Provocateur marka dantel detaylı siyah elbiseyi giydirdi.


SOYADLARININ HAKKINI VERİYORLAR

Fiyatı bin 525 dolar (yaklaşık 5 bin 800 TL) olan çarpıcı elbiseyle objektif karşısına geçen  Hadise'inin imajının da kopya olması "Açıkgöz kardeşler soyadlarının hakkını veriyor" yorumlarını da beraberinde getirdi.

OLAN HADİSE'YE OLDU

Tüm işlerini kardeşleriyle birlikte yapan  Hadise, ikilinin azizliğine uğradı. Açıkgöz kardeşler, klip çekiminde esinlenmeyi abartınca olan  Hadise'ye oldu. Şarkıcı, eleştiriler karşısında mecburen sessiz kalıyor.

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Anahtar Kelimeler:
FergieNicki MinajBritney SpearsHadiseMagazin
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