Hadise transparandan vazgeçmiyor

İSTASYON Meydanı’nda konser veren şarkıcı Hadise, eski ve yeni şarkılarını kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi. Sahne dansı ve transparan kıyafetiyle göz dolduran şarkıcı Hadise kendisini izlemeye gelen hayranlarını hem coşturdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hadise’ye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından çiçek verildi.