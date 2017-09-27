Hadise transparandan vazgeçmiyor

İSTASYON Meydanı’nda konser veren şarkıcı Hadise, eski ve yeni şarkılarını kendisini dinlemeye gelenler için seslendirdi. Sahne dansı ve transparan kıyafetiyle göz dolduran şarkıcı Hadise kendisini izlemeye gelen hayranlarını hem coşturdu. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Hadise’ye Adana Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından çiçek verildi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.