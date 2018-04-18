Hadise resmen eridi! Hayranları yeni haline övgü yağdırıyor

GÜNEY Kaliforniya'nın Colorado Çölü bölgesinde gerçekleşen ve birçok ünlünün akın ettiği Coachella Festivali'ne Hadise'de katıldı.
BENZİN İSTASYONUNDA POZ
Festival dönüşü benzin almaya uğrayan şarkıcı, burada da poz vermeyi ihmal etmedi. Hadise, aracına benzin doldururken çektirdiği fotoğrafı hayranlarıyla paylaştı.
BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Festivalde çektirdiği pozlarla ve verdiği kilolarla adından söz ettiren Hadise, takipçileriyle her anını paylaştı. Sanatçının attığı her fotoğraf kısa sürede binlerce beğeni aldı.
KİLO VERDİ
Geçtiğimiz yaz aylarında fazla kiloları nedeniyle eleştirilen Hadise'nin verdiği kilolar ise dikkat çekti. Sanatçının yeni halini gören takipçileri, övgüler yağdırdı.
İşte Hadise'nin yeni hali;
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