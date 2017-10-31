Hadise, O Ses Türkiye'deki yarışmacısıyla aşk yaşıyor

HADİSE ve O Ses Türkiye'nin geçen yılki birincisi Dodan Özer arasında aşk dedikoduları dolaşırken Hadise kısa bir süre önce "Yalnız değilim. Hayatımda biri var" demişti. Popçunun dün sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf "Yoksa gizli sevgili bu mu?" sorusuna neden oldu.

BİRBİRLERİNE AŞKLA BAKTILAR

Hadise'nin büyük bir sevgiyle baktığı gencin 'O Ses Türkiye'nin geçen yılki birincisi Dodan Özer olduğu ortaya çıktı. Hadise jüri üyesi olduğu 'O Ses Türkiye'de Dodan Özer'i desteklemişti.

İşte o fotoğraf:

