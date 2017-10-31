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Hadise, O Ses Türkiye'deki yarışmacısıyla aşk yaşıyor

Ateşli şarkıcı Hadise'nin, uzun zamandır kiminle aşk yaşadığı merak ediliyordu. Hadise'nin O Ses Türkiye yarışmacısı Dodan Özer ile aşk yaşadığı ortaya çıktı

Hadise, O Ses Türkiye'deki yarışmacısıyla aşk yaşıyor

Ateşli şarkıcı Hadise'nin, uzun zamandır kiminle aşk yaşadığı merak ediliyordu. Hadise'nin O Ses Türkiye yarışmacısı Dodan Özer ile aşk yaşadığı ortaya çıktı

31 Ekim 2017 Salı 09:26
Hadise, O Ses Türkiye'deki yarışmacısıyla aşk yaşıyor
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HADİSE ve O Ses  Türkiye'nin geçen yılki birincisi Dodan Özer arasında aşk dedikoduları dolaşırken  Hadise kısa bir süre önce "Yalnız değilim. Hayatımda biri var" demişti. Popçunun dün sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf "Yoksa gizli sevgili bu mu?" sorusuna neden oldu.

BİRBİRLERİNE AŞKLA BAKTILAR

Hadise'nin büyük bir sevgiyle baktığı gencin 'O Ses  Türkiye'nin geçen yılki birincisi Dodan Özer olduğu ortaya çıktı.  Hadise jüri üyesi olduğu 'O Ses  Türkiye'de Dodan Özer'i desteklemişti.

İşte o fotoğraf:

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Son Güncelleme: 31.10.2017 09:33
Anahtar Kelimeler:
Dodan ÖzerO Ses TürkiyeAşkHadise
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