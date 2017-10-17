Hadise'nin yüzüne ne oldu? Görenler şaştı kaldı

'O Ses Türkiye' yeni sezona bomba gibi girdi. Bu sezon jüriye katılan Yıldız Tilbe ile, gelmiş geçmiş en iyi jüri kadrolarından birini kuran O Ses Türkiye, eğlenceli anlarla devam ediyor. O Ses Türkiye'nin her sezonunda yer alan tek jüri üyesi olan Hadise, dün akşam herkesi çok şaşırttı.

Kaşlarını kalınlaştıran Hadise'ye türlü türlü yorumlar yapılmıştı.



Daha sonra açıklama yapan Hadise, kaşlarına dövme yaptırdığını ve kalınlaştırdığını söylemişti.

Hadise şimdi de O Ses Türkiye'nin yeni bölümündeki değişiklik ile gündemde.



O Ses Türkiye’nin yayınlanan bölümünde Hadise’nin yüzündeki değişiklik gözden kaçmadı.

