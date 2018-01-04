Hadise'nin yeni yıl hediyesi

2018 yılının ilk günü lunaparka giden Hadise, kendisine hediye edilen oyuncak ayıyla da poz verdi.

"İLİŞKİM OLDUĞUNU SÖYLEMEDİM"

Belçika'ya gitmeden Fransız model Aurelien Muller ile biten aşkı hatırlatılan şarkıcı, "İlişkimin olduğunu hiçbir zaman onaylamadım" demişti. Hadise, "Birbirlerini tanıma aşamasındalar" diyen ablası Hülya Açıkgöz'ü de yalanlamış oldu.