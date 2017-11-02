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"Hadise'nin yeni aşkı evli mi?" sorusu cevap buldu

Hadise'nin aşk yaşadığı O Ses Türkiye şampiyonu Dodan Özer'in evli olduğu söylenmişti; ancak Dodan'ın karısından boşandığı ortaya çıktı

"Hadise'nin yeni aşkı evli mi?" sorusu cevap buldu

Hadise'nin aşk yaşadığı O Ses Türkiye şampiyonu Dodan Özer'in evli olduğu söylenmişti; ancak Dodan'ın karısından boşandığı ortaya çıktı

02 Kasım 2017 Perşembe 13:34
"Hadise'nin yeni aşkı evli mi?" sorusu cevap buldu
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TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses  Türkiye yarışmasının geçen seneki şampiyonu Dodan Özer olmuştu. 7 yılda şampiyonluğu Dodan ile tadan  Hadise'nin yarışmacısına aşık olduğu iddia edildi.

"DODAN EVLİ" DENDİ

Hadise'nin Dodan ile aşk yaşadığı iddiaların ortaya atılmasının ardından, Dodan'ın evli olduğu söylenmişti ancak gerçek öyle çıkmadı.

EŞİNDEN AYRILMIŞ

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre Dodan Özer'in hakkında çıkan iddiaların yalan olduğu, O Ses  Türkiye şampiyonunun eşinden ayrıldığı ortaya çıktı.

İKİLİ HALA AÇIKLAMA YAPMADI

Çıkan iddiaların ardından gözler Dodan Özer ve  Hadise'ye çevrildi. İkili haberleri ne yalanladı ne doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
HadiseAşk
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