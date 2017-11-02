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Hadise'nin yeni aşkı evli mi?

Hadise'nin aşk yaşadığı O Ses Türkiye şampiyonu Dodan Özer'in evli olduğu söylenmişti; ancak Dodan'ın karısından boşandığı ortaya çıktı

Hadise'nin yeni aşkı evli mi?

Hadise'nin aşk yaşadığı O Ses Türkiye şampiyonu Dodan Özer'in evli olduğu söylenmişti; ancak Dodan'ın karısından boşandığı ortaya çıktı

02 Kasım 2017 Perşembe 15:14
Hadise'nin yeni aşkı evli mi?
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TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının geçen seneki şampiyonu Dodan Özer olmuştu. 7 yılda şampiyonluğu Dodan ile tadan Hadise'nin yarışmacısına aşık olduğu iddia edildi.
"DODAN EVLİ" DENDİ 
Hadise'nin Dodan ile aşk yaşadığı iddiaların ortaya atılmasının ardından, Dodan'ın evli olduğu söylenmişti ancak gerçek öyle çıkmadı. 
EŞİNDEN AYRILMIŞ 
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre Dodan Özer'in hakkında çıkan iddiaların yalan olduğu, O Ses Türkiye şampiyonunun eşinden ayrıldığı ortaya çıktı. 
İKİLİ HALA AÇIKLAMA YAPMADI 
Çıkan iddiaların ardından gözler Dodan Özer ve Hadise'ye çevrildi. İkili haberleri ne yalanladı ne doğruladı.

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Anahtar Kelimeler:
HadiseO Ses TürkiyeDodan Özer
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