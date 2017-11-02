Hadise'nin yeni aşkı evli mi?

TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye yarışmasının geçen seneki şampiyonu Dodan Özer olmuştu. 7 yılda şampiyonluğu Dodan ile tadan Hadise'nin yarışmacısına aşık olduğu iddia edildi.
"DODAN EVLİ" DENDİ
Hadise'nin Dodan ile aşk yaşadığı iddiaların ortaya atılmasının ardından, Dodan'ın evli olduğu söylenmişti ancak gerçek öyle çıkmadı.
EŞİNDEN AYRILMIŞ
Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın haberine göre Dodan Özer'in hakkında çıkan iddiaların yalan olduğu, O Ses Türkiye şampiyonunun eşinden ayrıldığı ortaya çıktı.
İKİLİ HALA AÇIKLAMA YAPMADI
Çıkan iddiaların ardından gözler Dodan Özer ve Hadise'ye çevrildi. İkili haberleri ne yalanladı ne doğruladı.
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