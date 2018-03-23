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Hadise'nin tek kuruşu dahi yokmuş! Alacaklısı şoke oldu

Borcunu ödemediği gerekçesiyle Hadise'yi mahkemeye veren alacaklısı, ünlü şarkıcının kendi adına bir mal varlığının olmadığını, hesaplarının da hacizler nedeniyle boş olduğunu öğrendi

Hadise'nin tek kuruşu dahi yokmuş! Alacaklısı şoke oldu

Borcunu ödemediği gerekçesiyle Hadise'yi mahkemeye veren alacaklısı, ünlü şarkıcının kendi adına bir mal varlığının olmadığını, hesaplarının da hacizler nedeniyle boş olduğunu öğrendi

23 Mart 2018 Cuma 15:25
Hadise'nin tek kuruşu dahi yokmuş! Alacaklısı şoke oldu
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ÜNLÜ popçu Hadise hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Duymayan Kalmasın'ın gündeme taşıdığı habere göre; popçu 2 yıl işletmeciliğini yaptığı plajın mülk sahibine olan 1 milyon 900 bin TL'lik borcunu ödemedi. Taraflar alacak-verecek yüzünde mahkemelik oldu.

1 MİLYON TL'LİK KISMINI ÖDEDİ AMA...

Bunun üzerine Hadise, borcun 1 milyon TL'lik kısmını ödedi. Hadise'den 900 bin TL alacağı kalan mülk sahibi, icra işlemleri için mahkemeye başvurduğunda şoke eden gerçeği öğrendi.

HADİSE BU İŞE NE DİYECEK?

Hadise'nin kendi adına bir mal varlığının olmadığı, hesaplarının da hacizler nedeniyle boş olduğu ortaya çıktı. Geçen aylarda Hadise'nin bodyguard'ı da parasını alamadığını iddia etmişti. Şu sıralar Amerika tatilinde olan Hadise'nin konuyla ilgili yapacağı açıklama merak konusu.

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BorçHadiseödemeDuymayan Kalmasın
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