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Hadise'nin ateşli klibi çalıntı çıktı! Sahneler birebir aynı

Hadise'nin Sıfır Tolerans isimli şarkısına çektiği ateşli klip çalıntı çıktı. Klipteki bazı sahnelerin Britney Spears'ın Everytime şarkısındaki kliple benzer olduğu dikkatlerden kaçmadı

Hadise'nin ateşli klibi çalıntı çıktı! Sahneler birebir aynı

Hadise'nin Sıfır Tolerans isimli şarkısına çektiği ateşli klip çalıntı çıktı. Klipteki bazı sahnelerin Britney Spears'ın Everytime şarkısındaki kliple benzer olduğu dikkatlerden kaçmadı

12 Kasım 2017 Pazar 13:34
Hadise'nin ateşli klibi çalıntı çıktı! Sahneler birebir aynı
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HADİSE'NİN cesur sahnelerinin yer aldığı 'Sıfır Tolerans' adlı şarkısına çektiği kliple  Britney Spears'ın Everytime şarkısına çektiği klipte benzer sahnelerinin olduğu iddia edildi.

TIKLAMA ORGANİK, KLİP ÇALINTI

Hadise'nin, Fransız manken Aurelien Muller ile 'Sıfır Tolerans' şarkısına çektiği klip yayınlandığı ilk gün  Youtube'da 2 milyon 600 bin kez izlendi.  Hadise, "Tıklamalar organik" diyerek popçular arasında yaşanan 'sahte tıklama' tartışmasına gönderme yaptı.

BRİTNEY'İN KLİBİYLE NEREDEYSE AYNI

​Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün çektiği görüntülerle  Britney Spears'in 2003 tarihli 'Everytime' şarkısının klibi neredeyse aynı.

Britney'in klibi:

Hadise'nin klibi:

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Britney SpearsHadiseMagazin
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