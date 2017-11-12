Hadise'nin ateşli klibi çalıntı çıktı! Sahneler birebir aynı

HADİSE'NİN cesur sahnelerinin yer aldığı 'Sıfır Tolerans' adlı şarkısına çektiği kliple Britney Spears'ın Everytime şarkısına çektiği klipte benzer sahnelerinin olduğu iddia edildi.
TIKLAMA ORGANİK, KLİP ÇALINTI
Hadise'nin, Fransız manken Aurelien Muller ile 'Sıfır Tolerans' şarkısına çektiği klip yayınlandığı ilk gün Youtube'da 2 milyon 600 bin kez izlendi. Hadise, "Tıklamalar organik" diyerek popçular arasında yaşanan 'sahte tıklama' tartışmasına gönderme yaptı.
BRİTNEY'İN KLİBİYLE NEREDEYSE AYNI
Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'ün çektiği görüntülerle Britney Spears'in 2003 tarihli 'Everytime' şarkısının klibi neredeyse aynı.
Britney'in klibi:
Hadise'nin klibi:
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