Hadise, Murat'a yapılan komplonun tüm ayrıntılarını anlattı

YOĞUN bir iş temposunda çalıştığını dile getiren Hadise yakın arkadaşı Murat Boz'a destek çıktı. Murat Boz'un annesi, sevgilisi Aslı Enver ve abisinin olduğu tatil ortamında seslerinin gizlice kaydedilip yayınlandığını iddiasıyla mahkemeye başvurması sonucu mahkemenin takipsizlik kararı vermesine sitem etti.
"EVE BÖCEK YERLEŞTİRMİŞLER"
Ortaya atılan iddialarda, konuşmaların ses kaydına alındığını yönünde çıkan haberlere Hadise yaptığı açıklamayla bambaşka boyuta taşıdı. Hadise "Biz Murat'la konuştuk eve böcek yerleştirmişler bu çok ileri boyutta bir özel hayata ihlaldir" dedi.
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