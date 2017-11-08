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Hadise, Murat'a yapılan komplonun tüm ayrıntılarını anlattı

Evindeki konuşmaların dinlendiğini söyleyen Murat Boz'a arkadaşı Hadise'den destek geldi. Hadise, "Murat'ın evine böcek yerleştirmişler." dedi

Hadise, Murat'a yapılan komplonun tüm ayrıntılarını anlattı

Evindeki konuşmaların dinlendiğini söyleyen Murat Boz'a arkadaşı Hadise'den destek geldi. Hadise, "Murat'ın evine böcek yerleştirmişler." dedi

08 Kasım 2017 Çarşamba 13:58
Hadise, Murat'a yapılan komplonun tüm ayrıntılarını anlattı
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YOĞUN bir iş temposunda çalıştığını dile getiren Hadise yakın arkadaşı Murat Boz'a destek çıktı. Murat Boz'un annesi, sevgilisi Aslı Enver ve abisinin olduğu tatil ortamında seslerinin gizlice kaydedilip yayınlandığını iddiasıyla mahkemeye başvurması sonucu mahkemenin takipsizlik kararı vermesine sitem etti.

"EVE BÖCEK YERLEŞTİRMİŞLER"

Ortaya atılan iddialarda, konuşmaların ses kaydına alındığını yönünde çıkan haberlere Hadise yaptığı açıklamayla bambaşka boyuta taşıdı. Hadise "Biz Murat'la konuştuk eve böcek yerleştirmişler bu çok ileri boyutta bir özel hayata ihlaldir" dedi.

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HadiseMurat BozAslı EnverMagazin
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