Hadise itiraf edip gözyaşlarına boğuldu! Acun çekimi iptal etmek istedi

O Ses Türkiye'nin dün akşam yayınlanan özel bölümünde Hadise, yarışmacı Dilara Şimşek'in performansı sonrası ailesiyle ilgili bir durumu anlatırken gözyaşlarını tutamadı. Ailesiyle ilgili son bir yıldır zorluk yaşayan Hadise'nin anlattıkları Acun Ilıcalı'yı etkiledi. Ilıcalı, ünlü şarkıcıya isterse çekimi iptal edebileceğini söyledi.

"ORADA OLMAYI ÇOK İSTERDİM"

Hadise, "Özelimin bazı detaylarını paylaşmayı severim. Şimdi abiyi görünce benim de bir erkek kardeşim var. 15 dakika önce doğuma girdiler. Hala oluyorum onun heyecanını sizlerle paylaşmak istedim. Çok duygusalım ve orada olmak isterdim. Yarın da çekim olduğu için gidemiyorum ama birazdan resim gelir ve ben çok mutlu olurum." sözlerinden sonra duygusal anlar yaşadı.

"ÇEKİMİ İPTAL EDERİM"

Durumu öğrenen Acun Ilıcalı ise araya girerek "Sen çekimi iptal edin diyorsan ben çekimi iptal ederim. Bizim için senin mutluluğun daha önemli" dedi.

"HER AİLE ZOR SÜREÇTEN GEÇER"

"Her aile zor süreçten geçer. Biz de aile olarak zor bir süreçten geçtik ve ben göz önünde olduğum için çok konuşuldum çok yazıldım. O yüzden sosyal medya hesabından bir açıklama yaptım. Bu bebeğin ailemize çok iyi geleceğini düşündüğüm için çok mutluyum. Adını da açıklamak istiyorum. Bebeğimizin adı Melik Hamza" dedi. Beyazıt Öztürk ise Hadise'ye sarılarak teselli etti.