Hadise ile Hakan Sabancı bir aydır birlikte!

Şarkıcı Hadise ile Hakan Sabancı'nın bir aydır birlikte olduğu ortaya çıktı. İkili, geçtiğimiz günlerde gizlice Miami'de tatil bile yapmış

SABAH Gazetesi'nin haberine göre; Hadise ile Arzu-Ömer Sabancı çiftinin ortanca oğlu Hakan Sabancı birlikte... Önceki gece ilk kez Karaköy'deki Drone isimli mekanda ortaya çıkan çift, gazetecilerden kaçmak için plan yaptı.



ARKADAN ÇIKTI

Sabancı ön kapıdan çıktı, Hadise ise ünlü işadamının aracıyla arka kapıdan kaçmaya çalıştı. Ancak Hadise yakayı ele verdi. Bu arada ikilinin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.



AYRI AYRI GİTTİLER

Bir süre önce Hakan Sabancı'nın annesiyle, Hadise'nin de tek başına Miami'ye gittiği, ikilinin burada buluşup tatil yaptıkları ortaya çıktı. Sabancı, daha önce Aslışah Alkoçlar'la birlikteydi.

