Hadise ile Hakan Sabancı bir aydır birlikte!

ARKADAN ÇIKTI
Sabancı ön kapıdan çıktı, Hadise ise ünlü işadamının aracıyla arka kapıdan kaçmaya çalıştı. Ancak Hadise yakayı ele verdi. Bu arada ikilinin yaklaşık bir aydır birlikte olduğu öğrenildi.
AYRI AYRI GİTTİLER
Bir süre önce Hakan Sabancı'nın annesiyle, Hadise'nin de tek başına Miami'ye gittiği, ikilinin burada buluşup tatil yaptıkları ortaya çıktı. Sabancı, daha önce Aslışah Alkoçlar'la birlikteydi.
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