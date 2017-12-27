Hadise Fransız aşkından ayrıldı

ŞARKICI Hadise, ‘Sıfır Tolerans’ klibinde Fransız manken Aurelien Muller ile kamera karşısına geçmişti.
Seksi sahneler ikiliyi birbirine yakınlaştırmış, sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü. Yılbaşını baş başa Paris’te geçirecekleri söylenmişti. Ama Hadise yeni yıla 6 gün kala Fransız sevgilisinden ayrıldı.
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