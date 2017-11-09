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Hadise'den olay klip! Yatak görüntüleri çok konuşulacak

Hadise daha klibini yayınlamadan konuşulmaya başladı. Yakışıklı oyuncu Aurelien Muller ile kamera karşısına geçen Hadise, olay yaratacak yatak sahnelerine imza attı

Hadise'den olay klip! Yatak görüntüleri çok konuşulacak

Hadise daha klibini yayınlamadan konuşulmaya başladı. Yakışıklı oyuncu Aurelien Muller ile kamera karşısına geçen Hadise, olay yaratacak yatak sahnelerine imza attı

09 Kasım 2017 Perşembe 08:55
Hadise'den olay klip! Yatak görüntüleri çok konuşulacak
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HADİSE, ikinci klibini 'Sıfır Tolerans' parçasına çekti. Kardeşi Hülya Açıkgöz'ün yönettiği çekimler, 12 saat sürdü. Çekimlerden yayınlanan görüntüler çok konuşulacağa benziyor. 
"HAYATIMDA KİMSE YOK" DEDİ
Bugün müzik kanallarında ekrana gelecek videoda Hadise'ye, manken Aurelien Muller eşlik etti. Şarkıcı, Muller'le aşk yaşadığı haberleriyle ilgili, "Hayatımda kimse yok. Ayrıca aşk diye bir şey de yok. Bence güven ve sevdiğin kişiye değer vermek var" açıklamasını yaptı. 
KLİBİ ÇOK KONUŞULACAK 
Klipten gelen ilk görüntüleri gören herkes "Bu klip çok konuşulur" demeden edemedi. Hadise ve Aurelien Muller arasındaki uyum da dikkatlerden kaçmadı.

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Anahtar Kelimeler:
HadiseKlipYatak GörüntüleriAurelien Muller
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