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Hadise'den Dodan Özer açıklaması

Hadise, Dodan ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi

Hadise'den Dodan Özer açıklaması

Hadise, Dodan ile aşk yaşadığı yönünde çıkan haberlere cevap verdi

03 Kasım 2017 Cuma 11:07
Hadise'den Dodan Özer açıklaması
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"O Ses Türkiye"nin son şampiyonu Dodan ile Hadise'nin aşk yaşadığı yönünde ortaya atılan iddialar çok konuşulmuştu.

Hadise bu konudaki sessizliğini bozdu. 

 İşte Hadise'nin Instagram hesabından yaptığı açıklaması:

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Anahtar Kelimeler:
HadiseDodan ÖzerAşk
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