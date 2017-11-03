Hadise'den Dodan Özer açıklaması

"O Ses Türkiye"nin son şampiyonu Dodan ile Hadise'nin aşk yaşadığı yönünde ortaya atılan iddialar çok konuşulmuştu.
Hadise bu konudaki sessizliğini bozdu.
İşte Hadise'nin Instagram hesabından yaptığı açıklaması:
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