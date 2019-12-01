Hadise'den 25 bin liralık poz
Hadise’nin önceki gün ‘o Ses Türkiye’nin çekimlerinde giydiği kıyafetle poz verip instagram’da paylaştı. Henüz satışta olmayan Gucci takımının fiyatı dudak uçuklattı.
MAGAZİN 01.12.2019, 20:09
HADİSE önceki gün jüri üyesi olduğu ‘O Ses Türkiye’nin çekimlerinde giydiği kıyafetle poz verip Instagram’da paylaştı.
Pop yıldızının henüz mağazalarda satışa çıkmayan Gucci takımı 25 bin TL’ydi. Bir ay önce giydiği Christian Dior imzalı elbisesi ise toplam 55 bin TL’ydi. Hadise bu yıl sahne ve program kıyafetlerine daha çok para harcıyor.
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