Hadise cesur sahne kıyafetiyle yürek hoplattı!

O Ses Türkiye programının bitmesiyle turnelere başlayan Hadise, yoğun bir konser temposuyla koşuşturmaya devam ediyor.

SAHNE KOSTÜMÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Ereğli'de verdiği konser sonrasında kendisini Almanya konseri için uçağa atan Hadise, sahne için tercih ettiği mayoya benzer kostümle dikkat çekti.

GEÇEN YILIN ACISINI ÇIKARDI

Geçen yıl aynı yerde konser veren ve ayağı sakat olduğu için istediği performansı sergileyemeyen Hadise bu sene geride bıraktığımız yılın acısını çıkardı.

CESUR KIYAFETİYLE DANS ETTİ

Şarkılarıyla Almanya'daki sevenlerine unutulmaz bir akşam yaşatan Hadise, konser sonrasında cesur kıyafetiyle ettiği dans videosunu takipçileriyle paylaştı. Şarkıcının videosu kısa süre içerisinde 500 binden fazla görüntülendi.