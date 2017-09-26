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Hadise: Aldatıldım, yalnız kaldım şarkıları bana gelmesin

Şarkıcı Hadise, Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde sahne aldı

Hadise: Aldatıldım, yalnız kaldım şarkıları bana gelmesin

Şarkıcı Hadise, Ataşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Kardeş Kültürlerin Festivali’nde sahne aldı

26 Eylül 2017 Salı 15:11
Hadise: Aldatıldım, yalnız kaldım şarkıları bana gelmesin
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KIRMIZI kıyafeti, şarkıları ve danslarıyla sevenlerine unutamayacakları bir konser yaşatan Hadise, sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.  “Şampiyon” albümüne gelecek 2. klibin müjdesini veren Hadise, “Sıfır Tolerans'a 2. klip geliyor. Aslında bu şarkıda biraz da oyunculuk tarafımı ortaya koymak istiyorum.

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Şarkı dans şarkısı ama bir tık daha duygusallaştırmak istiyorum. Şampiyon klibinde klip çekimine 1 hafta kala konsepti değiştirdik. Bu olabiliyor. Sanatçı ruhu böyle bir şey. Bir anda başka bir şeyden ilham alıyorsunuz ve onu yapmak istiyorsunuz. Şarkı seçerken kadını güçlü gösteren şarkı sözlerini tercih ediyorum.

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Ben aldatıldım, ben yalnız kaldım sözlü şarkılar bana gelmesin. O üzülen kadın ben değilim. Üzüldüğüm şeyleri hemen arkamda bırakmayı tercih ediyorum” dedi.

‘ÇOK HEYECANLIYIM’

“O Ses Türkiye” programı için heyecanlı olduğunu ifade eden Hadise, şunları söyledi: “Bir kere Yıldız Tilbe var. Yeni bir kan, yeni bir enerji. Bu kesinlikle hepimizi çok etkileyecek. Çok eğleneceğiz bence. Yıldız Tilbe'nin kalitesi, müzik bilgisi ortada. Ondan çok şey öğreneceğimi düşünüyorum. Bu anlamda çok heyecanlıyım.”

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Anahtar Kelimeler:
HadiseKonserŞARKI
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