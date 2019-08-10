Hadise 33 saatte klip çekti

ŞARKININ söz ve müziği Gülşen’e, düzenlenmesi Ozan Çolakoğlu’na ait. Popçu klip için 70 oyuncu ile kamera karşısına geçti. 33 saatte çekildi.

KONSERDE İLK KEZ GÖSTERİLECEK

Klip, Hadise’nin yarın akşam Harbiye Açıkhava’da vereceği konser sırasında ilk kez gösterilecek.