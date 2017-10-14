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14 Ekim 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
14 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Hacker’lara ikinci dalga operasyonu! Sayısı artıyor...

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçiren 'hacker çetesi'ne üç ilde ikinci dalga operasyon yapıldı

Hacker’lara ikinci dalga operasyonu! Sayısı artıyor...

Ünlü isimlerin sosyal medya hesaplarını ele geçiren 'hacker çetesi'ne üç ilde ikinci dalga operasyon yapıldı

14 Ekim 2017 Cumartesi 10:24
Hacker’lara ikinci dalga operasyonu! Sayısı artıyor...
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SABAH Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, içinde yüzbinlerce yazışma bulunan bilgisayarlar, harici diskler, CD'ler ve dijital verilere el konuldu. Fishing (olta) yöntemini kullanan ve ünlü isimlere "Bu yazışmalar senin mi?" ve "Fotoğraftaki sen misin?" yazılı mesaj ve mailler yollayan hacker'ların, linklere tıklayan ünlü isimlerin şifrelerini kırarak mail adreslerini ele geçirdikleri ortaya çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hacker çetesiOperasyon
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