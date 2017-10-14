Hacker’lara ikinci dalga operasyonu! Sayısı artıyor...

SABAH Gazetesi'nden Emir Somer'in haberine göre şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, içinde yüzbinlerce yazışma bulunan bilgisayarlar, harici diskler, CD'ler ve dijital verilere el konuldu. Fishing (olta) yöntemini kullanan ve ünlü isimlere "Bu yazışmalar senin mi?" ve "Fotoğraftaki sen misin?" yazılı mesaj ve mailler yollayan hacker'ların, linklere tıklayan ünlü isimlerin şifrelerini kırarak mail adreslerini ele geçirdikleri ortaya çıkmıştı.
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