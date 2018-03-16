Hacı'nın son halini görenler "Artık zayıflama" diyor

78'E DÜŞTÜ 8 kilometre yürüyüş yapan Hacı Sabancı 7 kilo daha verip 78'e düşmüş. Öte yandan Hacı Sabancı haftanın 3 günü ağırlık çalışıyor. Defalarca diyet yapan Hacı Sabancı (30) 125 kiloya çıkınca 8 Mayıs 2017'de mide küçültme ameliyatı olmuştu. Daha sonra 3.5 ayda 32 kilo verip 93 kiloya düşmüştü.

HACI Sabancı 125 kiloya çıkınca Mayıs 2017'de mide küçültme ameliyatı olmuştu. İlk 5 ayda 40 kilo veren Hacı Sabancı önceki gün kız arkadaşı Zeynep Nazlı Kayı ile Boğaz'daydı. Bebek'ten Baltalimanı'na kadar yürüyen çift daha sonra hiç dinlenmeden dönüp noktayı Kuruçeşme'de koydular.

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