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Hacı Sabancı sosyal medya yorumlarına yanıt verirse…

Hacı Sabancı'nın takipçileri yaptıkları yorumlarla onu rencide etmeye çalıştı ancak Hacı verdiği yanıtlarla öne çıktı

Hacı Sabancı sosyal medya yorumlarına yanıt verirse…

Hacı Sabancı'nın takipçileri yaptıkları yorumlarla onu rencide etmeye çalıştı ancak Hacı verdiği yanıtlarla öne çıktı

27 Eylül 2017 Çarşamba 11:09
Hacı Sabancı sosyal medya yorumlarına yanıt verirse…
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ÖZGE Ulusoy’dan ayrıldıktan sonra ismi farklı kadınlarla anılan Hacı Sabancı bir yandan da verdiği kilolar ve fit görüntüsüyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve gittiği yerlere dair paylaşımlar yapmaktan geri durmayan Hacı Sabancı aynı zamanda kendisi hakkında yapılan yorumları da yakından takip ettiğini verdiği cevaplarla gösterdi. Sabancı katıldığı bir sanat etkinliğinde çekilmiş fotoğrafını, “Sakıp Sabancı Müzesi’ndeki Ai Wei Wei sergisini kaçırmayın” notuyla paylaştı… Altına iki farklı kadın takipçisinden gelen yorumlarsa son derece dikkat çekiciydi.

BOYUYLA DALGA GEÇMEYE ÇALIŞTILAR…

Takipçilerinden biri; “Garip bir fizyolojin var. Yaa anlam veremiyorum boyun mu kısa yoksa boynunda mı bir sıkıntı var anlamadım… Bence paran olmazsa hiç bir giderin yok. Üzgünüm otur sıfır” yazarken bir diğeri de… “Niye fotoşoplu değilken bile fotoşopluymuş gibi çıkıyor anlamıyorum” şeklinde bir yorumda bulundu.

HACI’DAN YATIN GECİKMEDİ

Bu yorumları okuyan Hacı Sabancı pek çok ünlü ismin aksine görmezden gelmeyerek her ikisine de mizahi bir dille yanıt vermeyi tercih etti. Sabancı boyunun kısalığıyla ilgili yoruma, “Boyum kısa 1.78… Para nelere kadir işte görüyorsun” şeklinde bir yanıt vermeyi tercih ederken, fotoğraflarında fotoşop var eleştirilerine de “Anlayamazsın” şeklinde bir yanıt vermeyi tercih etti.

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Hacı Sabancı
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